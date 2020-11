Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat Online-Plattformen aufgerufen, dieses Jahr auf Schnäppchenaktionen am Black Friday zu verzichten.

Hintergrund ist die Corona-Pandemie, derentwegen gerade die meisten Geschäfte im Land geschlossen sind. Der Minister appellierte an die Online-Shops, die Rabattaktion zu verschieben auf eine Zeit, wenn alle Läden wieder offen sind. Der Minister will damit Gerechtigkeit schaffen - Online-Plattformen konnten ihr Geschäft während der Pandemie stark steigern.

Viele Geschäfte hatten von der Regierung gefordert, am Black Friday, also nächste Woche Freitag, wieder öffnen zu dürfen. Die will aber abwarten, weil sich die Corona-Situation noch nicht entspannt hat. Im Moment sind die Intensivstationen in Frankreich stark ausgelastet mit Menschen, die Covid-19 haben.

Die Unternehmensgruppe Carrefour hat inzwischen mitgeteilt, dass sie auf Black Friday-Aktionen verzichten will. Der französische Arbeitgeberverband Medef dagegen lehnt das ab. Er sagt, die Absage sei zu kurzfristig.