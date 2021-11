Bis 1976 war sie marine-blau, also kräftig blau. Dann führte die Regierung ein neues Blau ein, das heller ist. Denn: Das hellere Blau passte besser zur blauen EU-Flagge - und die war oft neben Frankreichs Flagge aufgehängt. Französische Medien berichten allerdings, dass Präsident Emmanuel Macron die Flagge wieder auf das dunklere Blau umgestellt hat. Die neue Farbe hängt schon eine ganze Weile am Präsidentenpalast - und der Sender Europe 1 meldet, dass Macron bei allen Flaggen generell wieder zurück will zu dunkelblau - es ist aber keine Pflicht.

Das Dunkelblau ist ein Symbol der Französischen Revolution. Frankreichs Marine hat das Dunkelblau durchgehend benutzt und auch einige offizielle Gebäude waren nie auf das hellere Blau gewechselt.