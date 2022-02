Laut dem Pariser Landwirtschaftsministerium muss ab morgen bei auswärts servierten Hühner-, Schweine- und Lammfleischgerichten nachvollziehbar sein, in welchem Land die Tiere aufgezogen und geschlachtet wurden. Diese Information soll direkt auf der Speisekarte stehen. Außerdem soll ersichtlich sein, ob es sich um Frischfleisch handelt oder zum Beispiel um tiefgekühlte Ware.

Bei Rindfleisch sind diese Angaben in Frankreich schon seit 20 Jahren verpflichtend. Mit der neuen Regelung will das Ministerium den Anteil an in Frankreich produziertem Fleisch etwa in Schulkantinen erhöhen. Bisher stamme die Hälfte des dort servierten Fleisches aus dem Ausland.