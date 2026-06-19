Eine extreme Hitzewelle macht gerade vielen Menschen in Frankreich zu schafffen.

In einigen Regionen stiegen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad. Für viele Départements gilt die zweithöchste Hitzewarnstufe. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird in den nächsten Tagen erwartet.

Wegen der hohen Temperaturen wurden Schulstunden verkürzt oder abgesagt. Einige Konzerte und Sportveranstaltungen fallen aus. Zugverbindungen sind gestrichen.

Die Hitze belastet besonders Kinder, ältere Menschen und Leute in schlecht isolierten Wohnungen.

In Frankreich gab es schon im Mai ungewöhnlich hohe Temperaturen. Fachleute sehen in den immer häufigeren Hitzewellen eine Folge des Klimawandels. Auch Spanien und Großbritannien rechnen aktuell mit sehr hohen Temperaturen.