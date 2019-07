Friedlicher Jubel nach algerischem Sieg beim Afrika-Cup

Großer Jubel nach dem Gewinn des Afrika-Cups nicht nur in Algerien selbst, sondern auch in Frankreich:

Landesweit feierten zehntausende Anhänger der algerischen Fußball-Nationalmannschaft den Titel mit Autokorsos, Hupkonzerten und Böllern.

Nach dem Halbfinale hatte es schwere Zwischenfälle in Frankreich gegeben, deshalb war die Polizei in Alarmbereitschaft. Doch nun wurden nur vereinzelte kleinere Zusammenstöße mit Sicherheitskräften gemeldet, so etwa auf den Champs-Élysées in Paris.

Die Mannschaft Algeriens hatte das Endspiel in Kairo gestern Abend mit eins zu null gegen den Senegal gewonnen. Das Tor fiel schon in der zweiten Minute.