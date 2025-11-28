Nicht-Europäer, die den Louvre in Paris besuchen wollen, müssen bald deutlich mehr Eintritt zahlen.

Das Museum erhöht den Eintrittspreis für Besucher von außerhalb Europas deutlich, auf dann 32 Euro - das sind zehn Euro mehr als aktuell. Mit dem zusätzlichen Geld will das Museum "strukturelle Probleme" angehen. Vermutlich geht es nach dem Diebstahl der Kronjuwelen darum, das Sicherheitssystem zu verbessern, zum Beispiel sollen 100 neue Überwachungskameras im Museum angebracht werden. Der Louvre hofft auf zusätzliche Einnahmen in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr.

Besonders betroffen von der Preiserhöhung dürften US-Bürger sein: Sie sind die größte Gruppe der ausländischen Besucher, und auch die vielen Chinesen, die die Kunst in Paris sehen wollen, müssen mehr zahlen.

Gewerkschaften kritisierten den neuen höheren Preis für Nicht-Europäer. Denn bisher galt im Louvre immer, dass alle den "gleichen Zugang" zu dem Museum haben sollen.