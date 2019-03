Gezielte Falschmeldungen sind bei der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich offenbar ein Problem.

Von mehr als 100-Millionen Klicks für Falschmeldungen in Frankreich geht eine Studie des Online-Netzwerks Avaaz aus. Es hat 100 Falschmeldungen untersucht, die in Online-Netzwerken zwischen dem 1. November und dem 6. März die größte Aufmerksamkeit bekommen haben.

Fast neun Millionen Mal wurde zum Beispiel ein Foto einer Gelbwesten-Demo in Paris angeschaut, versehen mit dem Hinweis, es werde von Facebook zensiert und solle deshalb massenhaft geteilt werden. Die Zensur-Behauptung war jedoch frei erfunden, wie Recherchen französischer Medien ergaben. Rund 3,5 Millionen Mal angesehen wurden laut Avaaz Fotos blutüberströmter Menschen mit der Beschreibung zusammengeschlagen von der Bereitschaftspolizei. Die waren aber nicht in Frankreich, sondern während der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Spanien entstanden. Das hat die Recherche der Nachrichtenagentur AFP ergeben.