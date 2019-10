In Frankreich ist eine Frau gestern Abend zur Multimillionärin geworden - mit einem Gemälde, das jahrelang unerkannt in ihrem Haus hing.

Das Bild mit Namen Der verspottete Christus wurde gestern bei einer Auktion für 24 Millionen Euro verkauft. Es wird dem italienischen Rennaissance-Maler Cimabue aus dem 13. Jahrhundert zugeschrieben. Der Schätzpreis des Werkes von vier bis sechs Millionen Euro wurde damit um ein Mehrfaches übertroffen.

Die Besitzerin wusste nicht, wie wertvoll das Gemälde ist. Es hatte jahrelang in der Küche der älteren Dame gehangen. Es war erst entdeckt worden, als die Frau umziehen und deshalb einen Teil ihres Besitzes versteigern wollten.

Das Gemälde zeigt Christus inmitten einer Menschenmenge. Die versammelten Männer um ihn herum schauen grimmig und schneiden Grimassen. Ein Kunsthistoriker stellte fest, dass es sich bei dem Bild um den dritten Teil eines Altarkunstwerks handelte. Die beiden anderen Teile hängen in Kunstmuseen in New York und in London. Es sind nur wenige Bilder von Cimabue erhalten. Der Maler gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Frührenaissance in Italien.

Wer das Bild "Der verspottete Christus" ersteigert hat, ist nicht bekannt.