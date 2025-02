In Frankreich ist zum ersten Mal ein großes Straßenbau-Projekt durch einen Gerichtsbeschluss gekippt worden.

Dabei geht es um eine geplante Autobahn in Südfrankreich: die A69 im zerklüfteten Tarn-Becken zwischen Toulouse und Castres. Eine Richterin am Verwaltungsgericht entschied, dass die Vorteile, die so eine Autobahn der Region bringen könnte, die erwarteten Umweltschäden nicht rechtfertigen werden.

Befürworter hatten argumentiert, dass die Bevölkerung der ländlichen Region durch die gut 50 Kilometer lange Autobahn besser an die Krankenhäuser und den Flughafen von Toulouse angeschlossen würde. In der Region gibt es allerdings bereits ein dichtes Netz von Landstraßen. Der Staat will Berufung einlegen.

Umweltschützende hatten immer wieder gegen die Autobahn demonstriert und auch Bäume besetzt, die zum Fällen markiert waren. Das Urteil kommt nicht für alle Bäume rechtzeitig - Teile der Trasse wurden schon angelegt - aber ein Großteil der Naturlandschaft könnte dadurch noch geschützt werden. Kritiker und Kritikerinnen des Bauprojekts feiern die Gerichtsentscheidung als historischen Erfolg: