Gockel Maurice ist im Alter von sechs Jahren gestorben. Laut seiner Besitzerin schon im Mai - an einem Schnupfen. Dass sie den Tod des Hahns erst jetzt öffentlich gemacht hat, liegt nach Angaben seiner Besitzerin am Coronavirus. Einem französischen Radiosender sagte sie, dass die Menschen in den letzten Wochen schon genug Sorgen gehabt hätten.

Der Hahn Maurice hatte letztes Jahr Schlagzeilen gemacht, weil seine Besitzerin wegen seines lauten 'Kikerikis' vor Gericht stand. Die Nachbarn fühlten sich belästigt. Seine Besitzerin gewann den Prozess und die Kläger mussten ihr 1.000 Euro zahlen.

Seitdem wurde Maurice in Frankreich zu einer Art Symbol für Kampagnen zum Schutz von 'typischen Landgeräuschen'.