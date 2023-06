In Westfrankreich sind an Stränden der Bretagne Hunderte Seesterne angespült worden.

Der Sender TF1 berichtet, dass Strände am Golf von Morbihan und im Finstère betroffen sind:

Warum die Tiere angespült wurden, ist unklar. Ein Meeresforscher sagte dem Sender France bleu, dass Bakterien oder Viren die Seesterne befallen haben könnten. Dann könnten sie durch starke Winde angespült worden sein. Der Klimawandel oder die Erwärmung der Meere sei wohl nicht schuld. Seesterne halten dem Experten zufolge große Temperaturunterscheide aus.



Leuten am Strand riet er, sich von den Tieren fernzuhalten. Der Geruch eines verwesenden Seesterns sei unangenehm. Und es würde nichts bringen, sie zurück ins Meer zu werfen, weil die Tiere oft schon tot seien. Die meisten von ihnen werden laut dem Meeresforscher bei der nächsten Flut weggeschwemmt.



2019 und letztes Jahr waren schon mal massenhaft Seesterne angespült worden - weiter südlich in der Bretagne und an der Atlantikküste.