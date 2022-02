Vor der französischen Küste sind rund 100.000 tote Fische im Meer entdeckt worden.

Sie stammen offenbar vom zweitgrößten Fischereiboot der Welt, das dort im Atlantik unterwegs ist. Der Fischereiverband, der den Besitzer des Schiffs vertritt, teilte mit, es handele sich um Blaue Wittlinge, das sind Dorsche, und sie seien aus Versehen aus den Netzen gespült worden, wegen eines Risses. So etwas sei sehr selten.

Die Umweltschutz-Organisation Sea Shephard erhebt den Vorwurf, die Fische seien Beifang gewesen, also überflüssigerweise in den Netzen gelandet und dann vom Schiff illegal entsorgt worden. So etwas ist in der EU verboten.

Die französische Ministerin für Meeresangelegenheiten hat eine Untersuchung zu den toten Fischen angeordnet.