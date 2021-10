Für die einen ist es die Seele des Ortes, für die anderen nächtliche Ruhestörung.

In der französischen Kleinstadt Ceyrat wird gerade über die Kirchenglocken diskutiert. Bis vor kurzem hatten die rund 6500 Bewohner das einfach so hingenommen, doch als dann eine neue Familie zuzog, ging der Ärger los. Der neu Zugezogene sagte der Zeitung Le Dauphiné, die Glocken läuteten ungefähr 564 Mal täglich, davon 160 Mal in der Nacht. So könne man nachts nicht schlafen. Deshalb beschwerte er sich im Rathaus und startete eine Petition: Die Glocken sollen zwischen 22 und 8 Uhr schweigen. Viel Unterstützung bekam er nicht, dafür initiierten die Glocken-Befürworter ihrerseits eine Petition. Jetzt kommt das Thema in den Gemeinderat.

Die hohe Zahl der Glockenschläge liegt unter anderem am Angelus-Gebet, zu dem die Glocken drei Mal am Tag - jeweils rund 70 Mal aufrufen. Dazu wird noch zweimal pro Stunde die Uhrzeit angegeben, jeweils mit einer Wiederholung.