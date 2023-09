Kleine Bettwanzen sind aktuell ein Riesenthema in Frankreich.

In sozialen Netzwerken werden wackelige Videos von vermeintlichen Wanzen millionenfach geklickt. Passanten wollen sie in Zügen und in der Pariser Metro entdeckt haben. Die betroffene Stadtbahn wurde zeitweise außer Betrieb genommen und genau untersucht - gefunden wurde laut dem Betreiber aber keine einzige Wanze. Angefangen hat die Hysterie vor ein paar Wochen, als eine Frau über Wanzenbisse in einem Pariser Kino berichtet hat. Um alle unerwünschten Bewohner zu detektieren, setzte das Kino nach eigenen Angaben sogar auf einen Spürhund.

Bettwanzen beißen und sind bei einem Befall nur schwer wieder loszuwerden. Seit vielen Jahren breiten sie sich wieder in vielen Industrieländern wieder aus. Auch in Frankreich sind Bettwanzen nichts Neues: Seit 2017 hat ihre Bekämpfung die französischen Haushalte rund 230 Millionen Euro pro Jahr gekostet. Was genau die aktuelle Aufregung ausgelöst hat, ist unklar. Allerdings schalten sich jetzt auch Politikerinnen und Politiker ein und fordern, dass mehr unternommen wird - vor allem mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele nächstes Jahr in Paris. Das Bürgermeisteramt spricht von einem endemischen Thema und dass die "Geißel der Bettwanze" beendet werden müsse. Und auch der Verkehrsminister Frankreichs hat jetzt den Insekten den Kampf angesagt und will sich nächste Woche mit den Verkehrsbetrieben treffen.