"Fahr' wie eine Frau" - dazu fordert eine neue Kampagne Autofahrer in Frankreich auf.

Gestartet hat die Kampagne der Verband Victimes et Citoyens. Er rechnet vor: Mehr als 80 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle in Frankreich werden nach Daten der französischen Behörden von Männern verursacht. Und wenn bei einem Unfall Alkohol im Spiel ist, sind es zu mehr als 90 Prozent Männer, die getrunken haben.

Vorsichtiger und vorausschauender fahren

Der Verband schlussfolgert: "Wie eine Frau zu fahren bedeutet, am Leben zu bleiben". Er will mit seiner Kampagne erreichen, dass männliche Autofahrer vorsichtiger und vorausschauender fahren. Plakate der Kampagne hängen jetzt unter anderem in der Pariser Metro.