Weniger drin, aber der Preis ist gleich geblieben - oder sogar nach oben gegangen.

Diese Masche der versteckten Preiserhöhung nennt man auch "Shrinkflation". Verboten ist das nicht, beziehungsweise die Gesetze dazu meist schwammig formuliert.

Frankreich will Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, solche versteckten Preiserhöhungen leichter zu erkennen. Ab Montag (1.Juli) müssen Supermärkte durch einen Hinweis am Regal kennzeichnen, wenn in einem Produkt jetzt weniger drin ist, der Preis aber gleich geblieben oder sogar angehoben wurde. Die Regel gilt für Lebensmittel und andere Produkte. Der Hinweis muss zwei Monate lang am Regal bleiben. Mehrere große Supermarktketten in Frankreich sagen, dass sie Mogelpackungen erst gar nicht mehr verkaufen wollen.

Die neue Regel hatte Frankreichs Regierung letztes Jahr auf den Weg gebracht, während der hohen Inflation. Zu der Zeit hatten sich auch besonders viele Leute über geschrumpften Inhalt bei gleichem Preis beschwert.

Schon länger fordern Foodwatch und die Verbraucherzentrale Hamburg auch in Deutschland eine ähnliche Kennzeichnungspflicht.