Die Proteste gegen die Rentenform in Frankreich nehmen gerade skurrile Züge an.

Für Kopfschütteln sorgt ein neues Verbot bei einer Demo in einer Kleinstadt in Südfrankreich. Demonstrierende durften dort laut einer neuen Verordnung keine Kochtöpfe dabei haben. In Videos ist zu sehen wie die Polizei sie abweist. Medien berichten auch von beschlagnahmten Töpfen.

Hintergrund ist, dass Demonstranten in den letzten Tagen ihren Unmut über die Reform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lautstark kundgetan hatten - indem sie auf Kochtöpfe schlugen. Der Kommentar von Macron bei so einem Protest im Elsass dazu war: "Es sind nicht die Töpfe, die Frankreich voranbringen werden." Oppositionspolitiker machten sich über das staatliche Vorgehen gegen Kochtöpfe lustig. Und auch die Industrie hat inzwischen reagiert. Der traditionsreiche Topfhersteller Cristelschreibt auf Twitter: "Herr Präsident, bei @cristelfrance (Cristel) stellen wir Kochtöpfe her, die Frankreich voranbringen!!!"

Die Rentenreform gilt als wichtigstes politisches Projekt von Macron. Seit Monaten protestieren Menschen in Frankreich dagegen, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Die Reform soll Ende des Jahres in Kraft treten.