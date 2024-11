In Frankreich will die Regierung mehr tun, um Frauen oder Mädchen vor sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung zu schützen.

Alle, die vermuten, dass ihnen jemand heimlich KO-Tropfen ins Glas gemischt hat - zum Beispiel in Clubs und Bars - sollen in Zukunft gratis einen Test machen können. Das hat Premierminister Michel Barnier bekanntgegeben. Erstmal soll das Ganze als Pilotprojekt in einzelnen Departements möglich sein.

Barnier hat sich in seinem Statement auch auf den Prozess gegen den Serienvergewaltiger Dominique Pélicot und 50 Mitangeklagte bezogen, der gerade in Avignon läuft. Pélicot hatte seine Frau Gisèle über Jahre hinweg mit Schlafmitteln betäubt und sie Fremden zur Vergewaltigung angeboten. Barnier zufolge zeigt der Prozess, dass der Einsatz von Schlafmitteln und KO-Tropfen ein wichtiger Hebel ist, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht.