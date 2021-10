In Frankreich gibt es Vorwürfe gegen die Polizei, wie mit Frauen umgegangen wird, die sexuelle Gewalt erfahren haben.

Unter dem Hashtag #DoublePeine (übersetzt: "doppelte Verurteilung") hatten Betroffene Kritik gesammelt. Eine 25-Jährige, die in Paris eine Vergewaltigung durch ihren Ex-Freund angezeigt hat, wurde laut eigener Aussage von den Beamten gefragt, welche Kleidung sie trug und warum sie sich nicht stärker gewehrt habe. In der Stadt Montpellier wurde eine 19-Jährige nach eigener Aussage von der Polizei gefragt, ob sie Lust empfunden habe, als sie vergewaltigt wurde. Der französische Innenminister sagt, es gebe Fragen, die man Frauen nicht stellen dürfe. Er hat angekündigt, dass es bei der Polizei von Montpellier eine interne Untersuchung geben soll. Die Polizeigewerkschaft sagt, die Beamten machten nur ihre Arbeit.

Die französische Regierung will, dass Beamte besser geschult werden. In jeder Polizeistation soll es mindestens eine Person geben, die speziell für den Umgang mit Opfern sexueller und häuslicher Gewalt ausgebildet wurde. Statistische Erhebungen zeigen, dass in Frankreich im Moment nur jedes zehnte Opfer in solchen Fällen Anzeige erstattet.

Die #doublepeine-Bewegung entstand, nachdem Anfang 2021 eine Frau von ihrem Ehemann erschossen und angezündet wurde. Die Frau hatte einige Monate vorher Anzeige wegen häuslicher Gewalt gegen ihn erstattet. Der Beamte, der die Anzeige aufnahm, war selbst wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden. Der französische Innenminister versprach, dass Beamte, die wegen solcher Taten verurteilt wurden, in Zukunft keine Anzeigen mehr aufnehmen dürfen.