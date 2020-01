In Frankreich soll es ab nächstem Jahr verboten werden, Küken direkt nach dem Schlüpfen in großem Stil zu töten.

Landwirtschaftsminister Didier Guillaume sagte auch, dass dann keine Ferkel mehr ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Beide Verbote sollen bis Ende nächsten Jahres stehen.

Auch in Deutschland werden beide Verfahren von Tierschützer*innen kritisiert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht sich zwar gegen das Kükentöten aus, möchte es bis jetzt aber nicht verbieten. Sie will ein Verfahren abwarten, durch das das Geschlecht der Küken schon im Ei erkannt werden kann - so etwas wird gerade entwickelt.

In Frankreich wie in Deutschland werden jedes Jahr viele Millionen männliche Küken nach dem Schlüpfen getötet. Sie werden für die Zucht von Legehennen nicht benötigt und sind auch als Masthähnchen nicht geeignet. Ferkel werden kastriert, um einen schlechten Geruch des Fleisches zu vermeiden. Dabei wird oft auf eine Betäubung verzichtet, um Geld zu sparen.