Im französischen Fernsehen sagte Le Pen, sie wolle über Parteiinteressen stehen und in der Stichwahl um das Präsidentenamt möglichst viele Franzosen hinter sich vereinen. In zwei Wochen tritt Le Pen gegen den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron an. Der hatte beim ersten Wahlgang am Sonntag mit 24 Prozent die meisten Stimmen geholt, Le Pen kam mit 21,7 auf Platz zwei.

In den Umfragen liegt Macron aktuell weit vorn. Einige sehen seine Zustimmungswerte bei um die 60 Prozent. Der parteilose Macron steht für einen proeuropäischen Kurs, Le Pen lehnt die EU und die Globalisierung ab. Am 3. Mai treten sie in einem Fernseh-Duell gegeneinander an.