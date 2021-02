Plastiktüten, Einwegbesteck, Fast-Food-Verpackungen und Co.

Wegen der Corona-Pandemie fällt vor allem beim Essen zum Mitnehmen und zum Liefern gerade viel Müll an. In Frankreich haben fast 20 Lieferdienste mit der Regierung abgemacht, daran etwas zu ändern.

Unternehmen wie Uber Eats und Deliveroo verpflichten sich, ab nächstem Monat kein Einwegbesteck und keine Saucen in Tütchen mehr mitzuliefern. Vereinbart wurden auch längerfristige Ziele: Nächstes Jahr soll die Hälfte der Bestellungen ohne Einwegplastik geliefert werden. In den Jahren danach sollen es dann noch mehr sein. Die französische Regierung will alle sechs Monate prüfen, wie es mit der Umsetzung aussieht.

Vor zwei Jahren, also vor der Pandemie, sind in Frankreich 600 Millionen Einwegverpackungen aus Essenslieferungen angefallen.