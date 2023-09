Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Debatte über Schuluniformen angestoßen.

In einem Interview mit dem Kanal "Hugo Decrypte" sagte Macron, er sei dafür, mit Uniformen zu experimentieren. Eine Möglichkeit wäre laut Macron auch, dass Schüler und Schülerinnen ähnliche Kleidung tragen wie eine Jeans, T-Shirt und Jacke. Auf dem Jugendkanal sagte Macron, es gebe bestimmt Varianten, die für Teenager akzeptabler sind als eine Schuluniform. Zu einer möglichen konkreten Umsetzung sagte er nichts.

In Frankreich ist gerade ein Schul-Verbot von Abayas in Kraft getreten. Damit darf im Klassenzimmer kein islamisches Überkleid mehr angezogen werden. Macron sagte, Schule ist säkular, dort gebe es keinen Platz für religiöse Zeichen. Staat und Religionsgemeinschaften sind in Frankreich streng getrennt. Seit fast 20 Jahren ist schon das Tragen von Kopftüchern, Kippa und Kreuzen an Halsketten in Schulen verboten.