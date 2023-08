Frankreich will 200 Millionen Euro ausgeben, um Wein zu vernichten.

Gerade gibt es viel zu viel Wein im Land, weil die Nachfrage stark zurückgegangen ist. Die Weinvernichtung soll die Preise stabilisieren und französischen Weinbauern helfen. Landwirtschaftsminister Marc Fesneau hat angekündigt, dass ein Großteil des Geldes von der EU kommt - die französische Regierung schießt nochmal 40 Millionen Euro zu.

Die Weinbranche hat stark unter der Corona-Pandemie gelitten, weil nicht so viel an Restaurants und Bars verkauft wurde. Außerdem gibt es einen Trend, dass Menschen insgesamt weniger Alkohol trinken und wenn, dann eher Bier als Wein. Durch die hohen Energie- und Lebensmittelpreise haben die Menschen auch weniger Geld, um Wein zu kaufen. Der überschüssige Wein in Frankreich kommt nicht ganz weg - der Alkohol daraus soll in Desinfektionsmitteln, Putzmittel oder Parfüm landen.