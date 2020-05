In Frankreich gelten wegen der Coronavirus-Pandemie strengere Ausgangsbeschränkungen als bei uns in Deutschland.

Eine Online-Befragung von mehr als 3000 Menschen in Frankreich zeigt jetzt: Die Corona-Zeit geht auf die Hüften. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, zugenommen zu haben - Frauen im Schnitt 2,3 Kilo, Männer 2,7 Kilo. Grund seien weniger körperliche Aktivität und häufigeres Naschen. Paare mit Kindern nahmen eher zu.

Die Menschen wurden auch zum Thema Kochen befragt. Mehr als 40 Prozent gaben an, mehr Zeit mit kochen verbracht zu haben. 29 Prozent sagten außerdem, sie hätten selbst Brot gebacken oder Joghurt hergestellt. In heterosexuellen Beziehungen war fürs Kochen in den meisten Fällen die Frau zuständig.