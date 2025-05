In Frankreich wird Rauchen in der Öffentlichkeit bald schwieriger.

Ab dem 1. Juli darf weder am Strand, noch im Park oder in der Nähe von Schulen geraucht werden - und auch nicht an Bushaltestellen oder Sportplätzen. Kurz gesagt: an allen Orten, an denen sich Kinder aufhalten könnten. Frankreichs Gesundheitsministerin Catherine Vautrin sagt, die Freiheit zu Rauchen endet da, wo das Recht der Kinder auf frische Luft beginnt. Verstöße können mit einem Bußgeld von 135 Euro geahndet werden. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, und zwar in Außenbereichen von Cafés und das Verbot gilt auch nicht für elektronische Zigaretten.

Das Verbot ist Teil eines nationalen Programms zum Kampf gegen Tabak bis 2027. Jedes Jahr sterben in Frankreich 75.000 Menschen an den Folgen ihres Tabakkonsums.