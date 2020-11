Die Grenzen zwischen Streaming und linearem Fernsehen verschwimmen.

Netflix kann man jetzt zum Beispiel in Frankreich auch wie einen Fernsehsender einschalten. In dem Kanal werden Inhalte in vorgegebener Reihe gezeigt. Das Angebot ist erstmal ein Testlauf und soll bis Anfang Dezember ausschließlich für Nutzer in Frankreich verfügbar sein.

Der Streaming-Anbieter erklärt dazu, in Frankreich sei das traditionelle Fernsehen besonders beliebt. Viele Menschen wollten sich "zurücklehnen", ohne sich für eine bestimmte Sendung entscheiden zu müssen. Das Angebot soll auch ältere Kundengruppen erschließen.

Berichten zufolge hatte Netflix vorher auch eine Art Zufallswiedergabe getestet, die sich an den Vorlieben der Nutzer orientiert.