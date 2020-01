Der Streik bei der Bahn in Frankreich hat einen alten Rekord gebrochen.

Auch heute fuhren viele Züge nicht, unter anderem nur jeder zweite TGV - den 29. Tag infolge. Damit ist es der längste Streik seit Jahrzehnten in Frankreich. Vorher war ein Bahnstreik aus den 80er Jahren Rekordhalter.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte das letzte Mal in seiner Neujahrsansprache gesagt, dass er nicht vor den Protesten zurückweichen will. Er plant, das Rentensystem in Frankreich zu vereinheitlichen. Im Moment haben viele Berufsgruppen ihre eigenen Rentenkassen und profitieren davon mit Sonderregeln. Darunter sind auch die Eisenbahner.