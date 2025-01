Die Hafenstadt Nizza im Süden Frankreichs wird in Zukunft keine großen Kreuzfahrschiffe mehr anlegen lassen.

Der Bürgermeister hat einen Erlass unterschrieben, der das Anlegen von Schiffen verbietet, die mehr als 900 Passagiere an Bord haben. Die Regelung soll ab kommenden Sommer gelten. Der Bürgermeister sagt zur Begründung, dass die Schiffe nur viele Touristinnen und Touristen bringen, die nichts konsumieren würden. Stattdessen hinterlassen sie nach Meinung des Bürgermeisters nur ihren Müll. Er sagt, dass er Nizza nicht im Übertourismus ersticken lassen will.

Mit Übertourismus ist gemeint, dass die Lebensqualität in Reiseorten durch den Tourismus beeinträchtigt wird - zum Beispiel, weil Mieten steigen und Einheimische verdrängt werden. Unter einem solchen Übertourismus leiden Orte in aller Welt; auf den spanischen Kanaren und den Baleareninseln gab es mehrmals Proteste dagegen, Venedig in Italien hat ein Eintrittsgeld für Tagestouristen eingeführt.