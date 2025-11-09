Paris verlost historische Gräber auf drei berühmten Friedhöfen.

Es geht um 30 Plätze auf den Friedhöfen Père-Lachaise, Montparnasse und Montmartre. Wer dort eine Grabstätte ergattert, hat seine letzte Ruhe in prominenter Nachbarschaft. US-Sänger Jim Morrison und Sängerin Édith Piaf sind zum Beispiel auf Père-Lachaise begraben, die Schriftstellerin Simone de Beauvoir und Frankreichs Ex-Präsident Jacques Chirac auf Montparnasse.

4000 Euro soll eine Grabstätte kosten. Und die Stadt stellt eine Bedingung: Weil es sich um historische Gräber unter Denkmalschutz handelt, müssen sich die Käufer verpflichten, diese zu restaurieren. Bewerben dürfen sich nur Menschen, die ihren Wohnsitz in Paris haben. Denn dort sind Gräber seit Jahren so knapp, dass viele auf einen Platz außerhalb der Stadt ausweichen müssen.