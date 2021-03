Alkoholkonsum ist jetzt zum Beispiel an mehreren Flussufern verboten, auf der berühmten Place du Tertre in der Nähe der Basilika Sacré-Coeur und an vielen weiteren Orten der Stadt. Außerdem müssen Nicht-Lebensmittelläden, die größer als 10.000 Quadratmeter sind, schließen.

Letztes Wochendende waren viele Menschen wegen des guten Wetters draußen. Vor allem an den Fluss- und Kanalufern war es sehr voll. Paris gehört zu den 23 Départements, in denen eine erhöhte Corona-Warnstufe gilt. Einen Wochenend-Lockdown wie zum Beispiel in Nizza gibt es dort aber nicht. Generell gilt in Frankreich schon seit Wochen eine strenge Ausgangssperre ab 18 Uhr.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnenden innerhalb einer Woche lag in Paris zuletzt bei knapp 322. In ganz Frankreich liegt der Wert bei rund 220.