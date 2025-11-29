Vor zwei Jahren gab es in Frankreich viel Aufregung um Bettwanzen - auf Social Media gingen viele Fotos rum, wo Leute meinten, die Schädlinge in Zügen, Hotels und Co entdeckt zu haben.

Jetzt gibts wieder einen Fall in Paris: Das französische Filminstitut "Cinémathèque française" hat mitgeteilt, dass es seine Kinosäle erstmal schließt, weil es Hinweise auf Bettwanzen gibt. Besucherinnen und Besucher haben die Krabbeltierchen Berichten zufolge bei einer Vorführung des Kultfilms "Alien" entdeckt. Mehrere Kinogänger haben im Netz Bilder gepostet und gesagt, sie seien gebissen worden. Ob es wirklich Bettwanzen waren, ist noch nicht klar. Das französische Filminstitut hat aber alle seine Kinosäle erstmal für einen Monat dichtgemacht. In der Zeit sollen alle Kinositze abgebaut, hitze-behandelt und von Spürhunden kontrolliert werden - genauso wie der Teppichboden.

Auch der Bettwanzen-Aufruhr im Sommer 2023 ging mit Hinweisen aus einem Pariser Kino los. Frankreich machte später Russland Vorwürfe, die Diskussion aus Social Media absichtlich angefacht zu haben, weil im Jahr darauf die Olympischen Spiele in Frankreich ausgetragen wurden.