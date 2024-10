Zu dicht auffahren, Handy am Steuer und auch zu schnell fahren - das ist auch in Frankreich alles nicht erlaubt.

Und die Regierung dort will jetzt Radarfallen aufrüsten, damit die gleich all diese Verstöße auf einmal ahnden können. Fast 50 Millionen Euro sind in einem Haushaltsentwurf für die Super-Radarfallen eingeplant, berichtet France Info. Und das sorgt für Protest.

Ein Automobilclub wirft der Regierung vor allem Abzocke vor. Und zwar, weil die schon im Haushaltsentwurf damit rechnet, dass sie künftig auch mehr Geld ausgeben muss, um Bußgeldbescheide zu verschicken. Obendrein bezweifelt der Club auch, dass mit den Super-Radarfallen die Sicherheit auf den Straßen erhöht wird - besser geeignet seien da mehr echte Polizeikontrollen.

Radarfallen sind in Frankreich nicht nur bei Autofahrern unbeliebt. Sie werden auch bei anderen Anti-Regierungs-Protesten immer wieder zerstört. Während der Gelb-Westen-Proteste vor fünf Jahren wurden zum Beispiel drei Viertel aller Blitzer zerstört.