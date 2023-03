Not lehrt beten - und die ist bei vielen Landwirten in der südfranzösischen Region rund um die Stadt Perpignan gerade besonders groß.

Nach dem Dürresommer letztes Jahr ist auch im Winter kaum Regen gefallen. Ein Weinbauer kam deshalb auf die Idee, den Schutzpatron der Bauern um Hilfe zu bitten, den heiligen Galderic. Zusammen mit Priestern in der Region hat der Landwirt eine Prozession zu Ehren von Galderic organisiert - die erste seit 150 Jahren, nachdem es an der Tradition aus dem Mittelalter lange kein Interesse gab. Ein paar Dutzend Leute sind dann am Wochenende losgezogen, von der Kathedrale in Perpignan hin zum ausgetrockneten Flussbett.

Fachleute raten zum Anpassen statt Beten

Wissen statt hoffen, zu der Empfehlung kommen dagegen Fachleute vom Weinbau-Institut in Frankreich. Sie sagen, dass sich die Landwirte besser an die klimatischen Veränderungen anpassen sollten, zum Beispiel bei der Auswahl der Reben. Diesen Winter hat es in Frankreich so lange am Stück nicht geregnet wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Direkter Auslöser war Meteorlogen zufolge zwar ein Hochdruckgebiet. Die nehmen aber laut Forschenden wegen der Erderwärmung zu; mit langanhaltenden Trockenphasen.