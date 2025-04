Einige Influencer beschreiben es als eine Art "Selbstdisziplin" oder einen Weg, um "glücklicher" zu werden - Fachleute sehen dahinter die Gefahr, Leute in eine Essstörung zu treiben.

Behörden gehen "SkinnyTok" nach

In Frankreich will die Regierung laut Medienberichten diesen Trend stoppen. Die Digitaliministerin hat die Regulierungsbehörde des Landes aufgefordert, sich das Ganze mal genauer anzugucken. Auch die entsprechende EU-Behörde wurde informiert. Die Digitalministerin nennt Videos, in denen für extremes Dünnsein geworben wird, "abstoßend" und "inakzeptabel". In Frankreich drohen Strafen, wenn man andere zum Beispiel zur Magersucht anstiftet.



TikTok selbst sagt, dass es schon viele Videos zu dem Thema von seiner Plattform gelöscht oder mit Warnhinweisen versehen hat.