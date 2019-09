Angeklagt ist eine Frau aus der Gemeinde Dax in Südfrankreich. Sie hat rund 50 Enten und Gänse. Und Nachbarn denen das gar nicht passt. Ein Ehepaar hat sie wegen "unaufhörlichem Lärm" angezeigt. Außerdem sagen die Kläger: in der Nähe gibt es einen Wasserlauf, der in ein Naturschutzgebiet fließt. Auch deswegen sei Tierhaltung dort nicht okay.

Das sieht die Entenzüchterin anders und hat sich Unterstützung geholt. Sie hat schon über 5000 Unterschriften für ihre Tiere gesammelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tiergeräusche in Frankreich vor Gericht landen. Am Donnerstag soll in Rochefort über das Krähen eines Hahnes entschieden werden. Ein Ehepaar hatte geklagt, weil er sie jeden Morgen um den Schlaf bringen würde. Auch quakende Frösche waren schon Thema vor Gericht.