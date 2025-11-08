Die Billig-Plattform Shein darf in Frankreich erstmal online bleiben.

Laut der französischen Regierung hat Shein alle illegalen Produkte entfernt. Shein stehe aber weiter unter strenger Beobachtung der Behörden.

Die Plattform hatte Sexpuppen mit deutlich kindlichem Aussehen verkauft. Deshalb laufen auch Gerichtsverfahren in Frankreich. Diese Woche hatte Frankreichs Zoll außerdem hunderttausende Shein-Pakete beschlagnahmt, die noch kontrolliert werden sollen.

Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu sagt, dass in den nächsten Tagen auch Verfahren gegen andere Plattformbetreiber eingeleitet werden sollen - auch hier seien illegale Produkte verkauft worden.

In Deutschland hat vor Kurzem die Stiftung Warentest davor gewarnt, dass viele Produkte auf Shein und der chinesischen Billig-App Temu schwere Mängel aufweisen. Einige Sachen enthalten zum Beispiel giftige Schadstoffe, und Elektrogeräte laufen teilweise so heiß, dass Brandgefahr besteht.

Shein wurde in China gegründet, hat seinen Sitz inzwischen aber in Singapur.