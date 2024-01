In Frankreich wird schon länger über einheitliche Kleidung an Schulen diskutiert.

Und langsam scheint auch klarer, wie die im Detail aussehen könnte. Laut der Nachrichtenagentur AFP stellt sich die Regierung eine Schuluniform so vor: weißes Hemd, blauer Pulli und graue Hose. Diesen Vorschlag will sie den rund hundert Schulen in Frankreich machen, die dieses Jahr die Einführung von Schuluniformen testen sollen. Das letzte Wort haben aber wohl die Gemeinden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Testphase diese Woche auf einer Pressekonferenz angekündigt. In zwei Jahren könnte es die Uniformen dann an jeder Schule in Frankreich geben. Macron findet, dass einheitliche Kleidung Ungleichheiten zwischen Familien verschwinden lassen kann und den Respekt vergrößern.

Frankreichs neuer Premier Gabriel Attal hatte während seiner Zeit als Bildungsminister ebenfalls gesagt, dass er für Schuluniformen ist.