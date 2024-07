Rund zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Frankreichs Sportministerin in der Seine gebadet.

Amélie Oudéa-Castéra wurde dabei von einem Athleten und dem Fahnenträger der französischen Delegation gebleitet - und von Kameras. Denn ob die Seine sauber genug zum Baden ist, beschäftigt Veranstalter und Athletinnen und Athleten auch noch kurz vor dem Start von Olympia am 26. Juli. In der Seine sollen Wettkämpfe stattfinden - aber die Wasserqualität hat in vielen Tests nicht gestimmt. Die Werte für Fäkalien waren zu hoch. Sportler sorgen sich um ihre Gesundheit.

Zuletzt waren die Werte zwölf Tage am Stück in Ordnung gewesen. Die Behörden sagen, dass vor allem die starken Regenfälle in den Wochen davor die Verschmutzung verursacht haben. Ungeklärte Abwässer waren in den Fluss gespült worden. Ein Problem ist auch, dass tausende Haushalte hinter der Pariser Stadtgrenze nicht an die Kanalisation angeschlossen sind.Sollten sich die Werte der Seine wieder verschlechtern, sollen die Wettkämpfe zur Not um ein paar Tage verschoben werden.