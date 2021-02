In Lyon in Frankreich gibt es in Schulkantinen gerade nur ein Gericht und das ist ohne Fleisch. Dewegen gibt es offenbar Streit in der französischen Regierung.

Landwirtschaftsminister Julien Denormandie nennt das fleischlose Essen eine Schande. Er kritisiert, dass im Gegensatz zu anderen Städten quasi nur das Rathaus in Lyon nicht in der Lage sei, die Kinder mit Fleisch zu versorgen. Umweltministerin Barbara Pompili postete hingegen auf Twitter was das für ein Menü für die Schulkinder in Lyon ist, und zwar Kürbissuppe, Spaghetti mit Linsen und Ziegenkäse mit Birnen. Und kritisierte die Äußerungen als altmodische Klischees.

Der grüne Bürgermeister der Stadt Lyon hat erklärt, dass es seit dieser Woche erst mal nur noch ein Gericht in den Schulkantinen gibt und zwar ohne Fleisch. Hintergrund ist, dass in den Schulen wegen Corona ein neues Hygienekonzept gilt. In den Kantinen soll dann alles schneller ablaufen. Das ist aber nur als Übergangslösung gedacht.