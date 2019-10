In Frankreich gelten seit heute schärfere Regeln für E-Scooter.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt jetzt bei 25 Kilometer pro Stunde. Außerdem ist das Fahren auf dem Bürgersteig verboten oder nur in bestimmten Zonen und mit Schritt-Geschwindigkeit erlaubt. Und: Wer zu zweit auf einem elektrischen Tretroller unterwegs ist oder das Handy während des Fahrens benutzt, muss auch mit einem Bußgeld von 35 Euro rechnen.

Das Verkehrsministerium erklärte, vor allem Ältere, Kinder und Menschen mit Behinderung müssten geschützt werden. In Frankreich sind die Roller seit mehr als einem Jahr zugelassen. Mindestens sechs Menschen kamen bei Unfällen mit einem E-Scooter ums Leben.

In der Hauptstadt Paris gibt es Schätzungen zufolge rund 15.000 E-Roller, die oft in Parks oder auf Plätzen herumliegen. Die Stadtverwaltung will die Zahl der Anbieter auf drei begrenzen - im Frühjahr waren es teilweise bis zu zwölf. Die Hälfte stellte das Geschäft im Sommer aber wieder ein.