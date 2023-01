In Frankreich ist Sexismus auch fünf Jahre nach der #Metoo-Bewegung noch weit verbreitet.

Das meldet der Hohe Rat für Gleichstellung, der die französische Regierung berät. Im Jahresbericht des Rates steht wörtlich, dass die französische Gesellschaft in allen Bereichen sexistisch geprägt bleibt - in der Öffentlichkeit, im Privatleben, im Beruf und in den Medien. Die Forschenden schreiben, dass 80 Prozent der Frauen den Eindruck haben, dass sie wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden. Genauso viele haben Angst, abends alleine nach Hause zu gehen.

Sexismus unter jungen Männern "besorgniserregend"

Die Präsidentin des Hohen Rates hält vor allem Sexismus unter jungen Männern für besorgniserregend: Jeder Vierte zwischen 25 und 34 ist der Meinung, dass Gewalt nötig ist, um von Frauen respektiert zu werden. Über alle Altersgruppen hinweg finden es 40 Prozent der Männer normal, dass Frauen aufhören zu arbeiten, um sich um die Kinder zu kümmern.

Der Rat schlägt vor, dass Soziale Netzwerke stärker auf sexistische Inhalte kontrolliert werden. Außerdem fordert er Trainings gegen Sexismus in Betrieben und Unternehmen.