In Frankreich fehlen vor allem auf dem Land Ärztinnen und Ärzte.

Der französische Bahnbetreiber SNCF will zusammen mit den Gesundheitsbehörden Abhilfe schaffen - und zwar mit sogenannten Telemedizin-Praxen. Die sollen in den nächsten fünf Jahren in rund 300 Bahnhöfen entstehen. Dort können sich Patientinnen und Patienten per Videosprechstunde ärztlich beraten lassen. Vor Ort soll außerdem eine Pflegekraft sein, die Blut abnimmt und impft.

Die Praxen sollen nicht nur für Bahnkunden sein, sondern für die ganze Bevölkerung. Laut SNCF leben rund 90 Prozent der Menschen in Frankreich weniger als 10 Kilometer von einem Bahnhof entfernt.

In Deutschland hat die Bahn vor fünf Jahren auch ein Projekt gestartet, um Menschen auf dem Land besser medizinisch zu versorgen. In sieben Bundesländern ist ein als Praxis ausgestatteter Bus unterwegs.