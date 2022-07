Tür zu - gegen die Erderwärmung

In Frankreich plant die Regierung neue Regeln für den Klimaschutz.

Die zuständige Ministerin kündigte für diese Woche zwei Verordnungen an, die den Einzelhandel betreffen. Unter anderem sollen klimatisierte Geschäfte dazu verpflichtet werden, ihre Türen geschlossen zu halten. Das würde ihr zufolge den Verbrauch um 20 Prozent senken. Geplant ist außerdem, Leuchtreklame in allen französischen Städten in der Zeit von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens zu verbieten. Nur Flughäfen und Bahnhöfe sollen davon ausgenommen sein.

Letztes Jahr hatten Umweltschützende vor Gericht erstritten, dass die Regierung beim Klimaschutz nachbessern muss. Frankreich hatte die selbst gesetzte Obergrenze für Treibhausgase seit 2015 überschritten - um mehrere Millionen Tonnen. In der EU setzt sich die französische Regierung dafür ein, dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft wird. Kernenergie setzt zwar im Vergleich zu Kohle weniger Kohlenstoffdioxid frei; Umweltgruppen halten aber den radioaktiven Müll für unverantwortlich.