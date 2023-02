In Frankreich sind 250 Millionen Liter Wein übrig, vor allem roter aus Bordeaux.

Gerade in Bordeaux klagen Winzerinnen und Winzer schon länger über eine Überproduktion in ihrer Region. Sie fordern Stilllegungsprämien vom Staat, um Weinreben auf einem Teil der Flächen herauszureißen.

Weniger Wein nach China



Weitere Gründe für den Weinüberfluss sind die Folgen der Corona-Pandemie - seitdem ist der Absatz zum Beispiel nach China eingebrochen - außerdem gestiegene Preise. Und letztlich trinken die Menschen in Frankreich selbst nicht mehr so viel Rotwein wie noch vor einigen Jahren.



Das Agrarministerium hat den Weingütern versprochen, eine Strategie vorzulegen, dabei will es auch berücksichtigen, dass sich der Anbau an den Klimawandel anpassen muss.