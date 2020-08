Umstrittener Vogelfang gestoppt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die umstrittene Jagd auf Drosseln, Lerchen und Amseln für dieses Jahr erst mal ausgesetzt.

Er sagt, dass er mit einer endgültigen Entscheidung warten will, bis eine Antwort des Europäischen Gerichtshofs dazu vorliegt. Anfang Juli hatte die Europäische Kommission Frankreich noch mal aufgefordert, die Jagd zu beenden. Bei der Jagdmethode, um die es hier geht, wird Vogelleim verwendet. Der ist besonders zäh und klebrig. Die Vogelfänger stellen damit Leim-Fallen auf, in denen die Tiere festkleben. Die gefangenen Vögel werden eingesperrt und als Lockvögel für die Jagd auf andere Tiere genutzt. Die Methode ist bei Umweltschützerinnen und -schützern sehr umstritten. Sie fordern ein Ende des Vogelfangs. Der ist seit 2009 in der EU verboten. Es gibt aber auch Ausnahmegenehmigungen. In Frankreich wurden in der letzten Jagdsaison 42.000 Vögel gefangen.