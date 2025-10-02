Ins Geschäft gehen und direkt sehen, ob ein Kleidungsstück der Umwelt schadet - zum Beispiel wegen giftiger Stoffe bei der Herstellung oder durch Mikroplastik.

In Frankreich soll ein Punktesystem auf der Kleidung jetzt Infos dazu liefern. Je höher der Wert, desto schlechter ist das Teil für die Umwelt gewesen. Mit einberechnet wird dafür zum Beispiel, wie viel Wasser bei der Herstellung verbraucht oder wie viel CO2 ausgestoßen wurde.

Eine Rolle bei dem Label spielt auch ein sogenannter Fast-Fashion-Koeffizient. Da wird sich angeschaut, wie viele Teile von dem jeweiligen Kleidungsstück produziert wurden. Je mehr Teile, desto höher ist die Wahrschweinlichkeit, dass Kleidung überproduziert und wegggeschmissen wird.

Das französische Punktesystem ist das erste dieser Art in Europa. Allerdings: Eine Auskunfts-Pflicht gibt es nicht - Hersteller können sich aussuchen, ob sie mitmachen oder nicht.