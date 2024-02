Seitan-Steak, Blumenkohl-Schnitzel, vegetarischer Schinken oder veganes Hühner-Filet - kann man alles im Supermarkt finden.

In Frankreich allerdings jetzt nicht mehr so häufig. Zumindest nicht unter diesen Bezeichnungen. Dort hat die Regierung jetzt der Veggie-Industrie verboten, ihre Produkte mit Wörtern zu vermarkten, die eigentlich Fleischprodukte beschreiben. Dazu hat sie eine Liste erstellt, mit den Wörtern drauf, die jetzt für vegetarische oder vegane Produkte tabu sind. Die Fleischindustrie in Frankreich hat das schon lange gefordert. Sie sagt, dass Produkte, die als vegetarische Wurst oder pflanzliches Steak vermarktet werden, Menschen verwirren würde.

Ganz verschwinden werden diese Bezeichnungen aber trotzdem nicht aus französischen Supermärkten: Denn die neue Regel gilt nur für Produkte, die in Frankreich hergestellt werden. Produzenten aus anderen EU-Ländern dürfen auch weiter Seitan-Steak oder Tofu-Würste in Frankreich verkaufen.