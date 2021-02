In Frankreich sollen bestimmte Kurzstreckenflüge in Zukunft verboten sein.

Das ist Teil eines geplanten Gesetzes zum Klimaschutz. Es untersagt Flüge, wenn die Reise mit dem Zug nicht länger als zweieinhalb Stunden gedauert hätte. Der Entwurf regelt außerdem das Verbot beheizter Außenterrassen von Restaurants und weitere Beschränkungen für umweltschädliche Autos in Städten.

Auch Vorschläge aus einem Bürgerkonvent flossen in die Gesetzgebung mit ein. Daran hatten sich zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Es gibt aber auch Kritik. Der Vorschlag, das Tempolimit auf Autobahnen von 130 auf 110 zu senken sei nicht aufgenommen worden. Die Vorschläge des Konvents seien im Gesetzesentwurf verwässert worden. Mit ihnen könne das Ziel, die Emissionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren, nicht erreicht werden, heißt es in einem offenen Brief, den zahlreiche Umweltverbände unterzeichnet haben. Der Gesetzesentwurf soll ab Ende März im Parlament debattiert werden.