Obdachlosigkeit ist in Paris ein großes Problem.

Es gibt zu wenig Notunterkünfte und nach offiziellen Zählungen leben tausende Menschen auf der Straße. Die französische Regierung will das ändern - und zwar, bevor in Frankreich nächstes Jahr die Olympischen Spiele stattfinden.

Die Zeitung Le Monde berichtet, dass die Regierung erstmal für ein paar Wochen Zentren errichten will, um die Menschen unterzubringen. Dann sollen sie dauerhaft in Unterkünfte außerhalb von Paris gebracht werden. Der Wohnungsbauminister begründet das damit, dass Notschlafstellen in Hotels wegfallen, weil die ausländische Olympia-Gäste aufnehmen wollen. Hilfsorganisationen sagen, dass die Regierung sicherstellen will, dass Obdachlose während Olympia das saubere Bild von Paris nicht stören. Und sie kritisieren, dass das Programm den Obdachlosen nicht wirklich hilft. Die Menschen nur in Paris in Busse zu setzen, führe nicht weiter.

Betroffen von den Plänen sind auch Flüchtlinge, die in Paris in provisorischen Zeltlagern leben. Die Lager werden zwar von den Behörden regelmäßig geräumt, bilden sich aber immer wieder neu.